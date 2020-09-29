“Ketebe Çocuk” yayın hayatına başladı

Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, yayın yelpazesini genişletiyor. Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350’den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de kattı. Yeni yayınlarıyla birlikte her yaşa hitap eden Ketebe, “Ketebe Çocuk” markasıyla artık çocuklara da sesleniyor.
29 Eyül’de Le Vapeur Magique’de lansman gerçekleştiren Ketebe Yayınları, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Ketebe Çocuk’un ilk eserleri tanıtıldı. Lansmana ayrıca, yazarlar ve davetliler de katıldı.
Çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen Ketebe Çocuk, “Renkli Çoraplı Kuzgun”, “Ağaç Dedi ki”, “Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar”, “Kocaman Kalpli Huysuz Graou”, “Ayı Geldi”, “Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?”, “Kalemika Yalnız Kaldığında” ve “Dikkatle Bak” isimli 8 eseri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu.
Lansmanda basına açıklama yapan Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Ketebe olarak geçtiğimiz aylarda yayımladığımız ‘300. Kitap’la üçüncü yılımızı girdik. Bu yılın başından itibaren de çocuk yayıncılığı için çalışmalar yapıyorduk. Yayıncılık hayatına başarılı bir başlangıç yapan ve hızla büyüyen Ketebe, çocuk kitaplarıyla da aynı başarıyı ve kaliteyi devam ettirme amacında. Ağustos ayında ilk dört kitabımızı yayımladık. Bugünden itibaren dağıtıma giren Ekim ayı kitaplarımızla birlikte toplamda sekiz çocuk kitabını okurlarımızın beğenisine sunmuş olduk. Çocuklar ve çocuk edebiyatı severler için ‘Ketebe Çocuk’ hayırlı olsun” dedi.
Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel ise şöyle konuştu: “Ketebe Çocuk olarak öncelikli amacımız çocuklara kitapları sevdirmek, onların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak. Kitaplarımızı hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiğimizi her zaman göz önünde bulundurduk. Kültürümüzle, değer yargılarımızla paralel eserleri aylık periyodlarla yayımlamaya devam edeceğiz. Dünyada çocuk edebiyatında yaşanan gelişmeleri de takip ederek dünya standartlarındaki kaliteyi ülkemizde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yayımladığımız ilk sekiz kitabımızı, çocuklar ve çocuk edebiyatı severlerle buluşturduk.”
Ketebe Çocuk Yayınları’nın ilk eserleri şöyle:
Renkli Çoraplı Kuzgun
Yazar: Didem Demirel
Çizer: Büşra Kayıkçı
Ağaç Dedi ki
Yazar: Sophie Lescaut
Çizer: Thanh Portal
Çevirmen: Gamze Özdemir
Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar
Yazar: Osman Turhan, Mehmet Demirhan
Çizer: Osman Turhan
Kocaman Kalpli Huysuz Graou
Yazar: Ingrid Chabbert
Çizer: Guridi
Çevirmen: Gamze Özdemir
Ayı Geldi
Yazar: Richard T. Morris,
Çizer: LeUyen Pham
Çevirmen: Gamze Özdemir
Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar
Yazar/çizer: Guridi
Çevirmen: Şeyma Asker
Kalemika Yalnız Kaldığında
Yazar: Hilal Çorbacıoğlu
Çizer: Nur Dombaycı
Dikkatle Bak
Hazırlayan: Esma Genç