'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'i iki günde 190 bin kişi izledi TRT ve Dijital Sanatlar'ın yapımcılığını üstlendiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, 2022'nin ilk hafta sonu en çok izlenen yapım oldu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 20:30