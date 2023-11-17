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Keremcem'den yeni tekli; Molekül

Yayınlanma:
Keremcem'den yeni tekli; Molekül
Molekül; Keremcem’in 2024 yılında yayınlayacağı yeni albümünün ilk teklisi…

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem ilk teklisi Molekül’ü yayımladı. Şarkının sözü müziği Emrah Şahin, Keremcem ve Yunus Adak’a düzenlemesi de Yunus Adak’a ait.

Şarkıda, molekülleri uçup kaybolmuş ama hâlâ dağılan parçalardan birinin süzülüp omzuna konmasını dileyecek kadar yalnızlıktan korkan bir kalbi ve insanın doğumundan itibaren bu en güçsüz yanı olan duygusal temasa duyduğu ihtiyacı anlatılmaktadır.

Keremcem’in 30 yıllık müzisyen arkadaşları ile birlikte hazırladığı ve 2024 te çıkacak olan albümün ilk teklisi olan “ Molekül” günümüz güncel tınıları ile birlikte yoğun bir duygu içermektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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