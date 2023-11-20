Kerem Yılmazer mezarı başında anıldı
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20 Kasım 2003 günü İstanbul’da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybeden Kerem Yılmazer mezarı başında anıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçısı Kerem Yılmazer için, vefatının 20. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.
Anma törenine, Kerem Yılmazer’in eşi Göksel Kortay, sanatçının dostları ve Şehir Tiyatroları çalışanları katıldı.
Kerem Yılmazer, 20 Kasım 2003 günü İstanbul’da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybetmişti.