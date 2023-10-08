Kenan Doğulu'nun 30. Yıl Harbiye Konseri: Unutulmaz Anlar BtcTurk 10. Yıl Konserleri Kapsamında

Müzik kariyerinin 30. yılını kutlayan Kenan Doğulu, yaz başından bu yana unutulmaz konserlere imza atıyor. Önceki akşam, sezonun son Harbiye konserinde hayranlarıyla buluştu. Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen bu özel gecede, binlerce hayranı için en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Keyifli sonbahar akşamını son dönemin ses getiren parçalarından “Bumaya” ile başlatan sanatçı, sahne performansları ve eşsiz enerjisiyle kendine hayran bıraktı. Geniş repertuarıyla geçmişten günümüze iz bırakan şarkılarından “Baş Harfi Ben” ve “Aşk Kokusu”nu seslendirirken müzikseverler gece boyunca dans etti. Doğulu’ya sahnede göz alıcı kostümleri ve koreografileriyle DansFabrika dansçıları eşlik etti. Alkışlarla sahneye yeniden davet edilen yıldız, “Olmaz” ve “Aşk İle Yap” parçalarıyla bis yaparak konserini sonlandırdı.

Doğulu, Harbiye’de özel tasarım Özlem Kaya ve Züleyha Kuru sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı.