Kenan Doğulu'dan 100.Yıl Marşı
Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen bestelediği “İkinci Yüzyıl Marşı”nı, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği “10. Yıl Marşı” ve “Gençlik Marşı”ndan sonra bu kez de Cumhuriyet’e armağan ediyor ve gelecek yüzyıla sesleniyor.
Müzik tarihinin ilk Dolby Atmos marşı olma özelliği taşıyan İkinci Yüzyıl Marşı’nda Doğulu; mutlu, huzurlu, başarılı, birlik ve beraberlik içinde bir gelecek hayali kuruyor.
Kenan Doğulu Türk milletine armağan ettiği İkinci Yüzyıl Marşı’nı ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir Kültürpark’ta yüz binlerin eşliğinde seslendirecek.
KÜNYE
Söz & Müzik & Düzenleme: Kenan Doğulu
Koro Aranjman: Murat Cem Orhan
Elektrik Gitar: Can Şengün
Çello: Jamal Aliyev
Koro: Ahmet Baykara, Aybars Yılmaz, Bade Kaynar Dedemen, Buğra Uğur, Ecem Arıcasoy, Eda Umay Akan, Esen Demirci, Fatma Mualla Dedemen, Mustafa Şahin Dedemen, Uğur Etiler
Geri Vokal: Aleyna Talınlı, Bade Karakoç, Emre Erserin, Mert Yılmaz, Nilay Çelebi
Miks & Dolby Atmos Miks & Mastering: Erkan Adlin (EASTUDIO)
Logo & Video Tasarım: Arthur İstanbul
Motion Designer: Mahmut Kalyoncu
Yapımcı: Kenan Doğulu
Yapım: Doğulu Music
Dağıtım: Eğlence Fabrikası
KENAN DOĞULU – İKİNCİ YÜZYIL MARŞI
MERHABA GÜZELLİKLER YURDU
UYGARLIKLARIN DOĞDUĞU
KARDEŞLİĞİMİZ KAZANSIN HEP
YURTTA SULH CİHANDA SULH
KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET
KALPLERİN BERABER ATTIĞI
HALKLARIN BİR OLDUĞU
RENGARENK İNSANINLA NE GÜZELSİN TÜRKİYE
KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET
AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP
SÖYLÜYORUZ GÖKLERE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
KUTLU OLSUN İKİNCİ YÜZYIL
HUZURLU OLSUN BÜTÜN ANNELER
BEREKETİ TOPRAKTAN
CESARETİ ATADAN
KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET
DALGALAN ŞANLI BAYRAĞIM
GÖLGENDE HEP ÖZGÜRLÜK OLSUN
AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP
SÖYLÜYORUZ GÖKLERE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
KUTLU OLSUN İKİNCİ YÜZYIL
MUTLU OLSUN BÜTÜN ÇOCUKLAR
DÜNYAYI KENDİNE
HAYRAN ETSİN GENÇLERİM
KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET
DALGALAN ŞANLI BAYRAĞIM
GÖLGENDE HEP ÖZGÜRLÜK OLSUN
AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP
SÖYLÜYORUZ GÖKLERE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
MASMAVİ GÖZLERİYLE
YARINLARI GÖREN
ATAM SAYESİNDE
AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP
SÖYLÜYORUZ GÖKLERE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP
SÖYLÜYORUZ GÖKLERE
YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE
YERE GÖĞE SÖYLETİRİZ TÜRKİYE