Kenan Doğulu'dan 100.Yıl Marşı

Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen bestelediği “İkinci Yüzyıl Marşı”nı, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği “10. Yıl Marşı” ve “Gençlik Marşı”ndan sonra bu kez de Cumhuriyet’e armağan ediyor ve gelecek yüzyıla sesleniyor.

Müzik tarihinin ilk Dolby Atmos marşı olma özelliği taşıyan İkinci Yüzyıl Marşı’nda Doğulu; mutlu, huzurlu, başarılı, birlik ve beraberlik içinde bir gelecek hayali kuruyor.

Kenan Doğulu Türk milletine armağan ettiği İkinci Yüzyıl Marşı’nı ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir Kültürpark’ta yüz binlerin eşliğinde seslendirecek.

KÜNYE

Söz & Müzik & Düzenleme: Kenan Doğulu

Koro Aranjman: Murat Cem Orhan

Elektrik Gitar: Can Şengün

Çello: Jamal Aliyev

Koro: Ahmet Baykara, Aybars Yılmaz, Bade Kaynar Dedemen, Buğra Uğur, Ecem Arıcasoy, Eda Umay Akan, Esen Demirci, Fatma Mualla Dedemen, Mustafa Şahin Dedemen, Uğur Etiler

Geri Vokal: Aleyna Talınlı, Bade Karakoç, Emre Erserin, Mert Yılmaz, Nilay Çelebi

Miks & Dolby Atmos Miks & Mastering: Erkan Adlin (EASTUDIO)

Logo & Video Tasarım: Arthur İstanbul

Motion Designer: Mahmut Kalyoncu

Yapımcı: Kenan Doğulu

Yapım: Doğulu Music

Dağıtım: Eğlence Fabrikası

KENAN DOĞULU – İKİNCİ YÜZYIL MARŞI

MERHABA GÜZELLİKLER YURDU

UYGARLIKLARIN DOĞDUĞU

KARDEŞLİĞİMİZ KAZANSIN HEP

YURTTA SULH CİHANDA SULH

KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET

KALPLERİN BERABER ATTIĞI

HALKLARIN BİR OLDUĞU

RENGARENK İNSANINLA NE GÜZELSİN TÜRKİYE

KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET

AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP

SÖYLÜYORUZ GÖKLERE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

KUTLU OLSUN İKİNCİ YÜZYIL

HUZURLU OLSUN BÜTÜN ANNELER

BEREKETİ TOPRAKTAN

CESARETİ ATADAN

KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET

DALGALAN ŞANLI BAYRAĞIM

GÖLGENDE HEP ÖZGÜRLÜK OLSUN

AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP

SÖYLÜYORUZ GÖKLERE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

KUTLU OLSUN İKİNCİ YÜZYIL

MUTLU OLSUN BÜTÜN ÇOCUKLAR

DÜNYAYI KENDİNE

HAYRAN ETSİN GENÇLERİM

KUTLU OLSUN 100 YILLIK CUMHURİYET

DALGALAN ŞANLI BAYRAĞIM

GÖLGENDE HEP ÖZGÜRLÜK OLSUN

AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP

SÖYLÜYORUZ GÖKLERE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

MASMAVİ GÖZLERİYLE

YARINLARI GÖREN

ATAM SAYESİNDE

AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP

SÖYLÜYORUZ GÖKLERE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

AYYILDIZLI ŞARKILAR YAZIP

SÖYLÜYORUZ GÖKLERE

YERİ GÖĞÜ İNLETİRİZ TÜRKİYE

YERE GÖĞE SÖYLETİRİZ TÜRKİYE