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Kenan Doğulu dünya çocuklarının kodlama öğrenmesine destek oluyor

Çocuklara kodlamayı keyifli bir şekilde öğretmek amacıyla kurulan uluslararası bir platform olan Code.Org ve Türkiye ortağı RobinCode’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği Kodlama Saati etkinliklerine bu yıl Türkiye’den Kenan Doğulu destek oluyor.

Kenan Doğulu dünya çocuklarının kodlama öğrenmesine destek oluyor

Kenan Doğulu ve RobinCode dünyada 7 - 11 Aralık tarihlerinde kutlanan Bilgisayar Bilimleri Haftası süresince Code.Org tarafından düzenlenen Kodlama Saati etkinlikleri kapsamında ‘İlk Adımı Sen At’ şarkısını tüm dünyadaki çocuklarla paylaşacak.

Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerinin destek verdiği Code.org’un 189 ülkede, 46 dilde, 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı etkinlikler kapsamında düzenlenen dijital dans partisinde Madonna, Katy Perry, David Guetta, Bono, Shakira, Bruno Mars gibi isimlerden sonra RobinCode aracılığıyla bu yıl Türkiye’den Kenan Doğulu ‘İlk Adımı Sen At’ şarkısı ile yer alıyor.

Code.Org’un Türkiye’deki tek sorumlusu olan, bilgisayar bilimleri eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek hedefiyle bir sosyal girişim olarak kurulan RobinCode, dünya çocuklarına Kenan Doğulu desteği ile ilk defa Türkçe bir şarkı ile kodlamayı öğretecek.

Bugüne kadar Türkiye’de 1 milyondan fazla öğrenci ve 200 binden fazla öğretmene ulaşan RobinCode’un destekçilerinden olan Kenan Doğulu’nun “İlk Adımı Sen At” isimli parçası Code.Org’un 186 ülkede düzenlediği Kodlama Saati (Hour of Code) etkinliği kapsamındaki Dans Partisi (Dance Party) uygulamasında tüm dünya ile paylaşılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Kenan Doğulu
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