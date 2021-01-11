Kemal Doğulu Paranoya Çıktı

Hande Yener’in 2007 yılında çıkardığı “Nasıl Delirdim?” albümünde yer alan sözü ve müziği Ertuğ Ergin’e ait olan Paranoya, Kemal Doğulu’nun sesinden yeniden yorumlandı. Alim Yapım etiketiyle Kadir Doğulu’nun yapımcısı olduğu şarkının düzenlemesi ise Semih Gönder imzası taşıyor.

Tüm dijital platformda aynı anda yayınlanan Paranoya’nın albüm kapağı için kamera karşısına geçen Doğulu, farklı tarzıyla dikkat çekti. Ressam Arda Büyük’ün yaptığı vücut boyamalarıyla poz veren Kemal Doğulu’nun fotoğrafı büyük beğeni gördü. Şarkının yakın zamanda klipleneceği müjdesini de veren Doğulu, çekim için tüm hazırlıkları tamamladı.