KEMAL DOĞULU-METİN AKAY YENİ PROJE GELİYOR

Ünlü isim Kemal Doğulu önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yakın arkadaşı iş insanı Metin Akay ile birlikte objektiflere poz veren Kemal Doğulu, yeni dijital projesinden bahsetti. Doğulu; “Yakın dostum, Emshape Vadistanbul’un sahibi Metin Akay ile projemiz var. İnsanların operasyondan sonra mutluluğunu dijitale yansıtmak istiyoruz” dedi. Doğulu ve Akay mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.