KEMAL DOĞULU-METİN AKAY YENİ PROJE GELİYOR
KÜLTÜR-SANAT 12.12.2022, 11:51 12.12.2022, 12:14
Ünlü isim Kemal Doğulu önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yakın arkadaşı iş insanı Metin Akay ile birlikte objektiflere poz veren Kemal Doğulu, yeni dijital projesinden bahsetti. Doğulu; “Yakın dostum, Emshape Vadistanbul’un sahibi Metin Akay ile projemiz var. İnsanların operasyondan sonra mutluluğunu dijitale yansıtmak istiyoruz” dedi. Doğulu ve Akay mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 12.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 11.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 10.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 09.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 08.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 07.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 12 Aralık 2022
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|16
|29
|3. Keçiörengücü
|16
|29
|4. Samsunspor
|16
|28
|5. Bodrumspor
|16
|28
|6. Pendikspor
|15
|26
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4