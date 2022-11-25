Kelebekler Gravürlerde Ölümsüzleşti

Bu güne kadar Türkiye dışında İtalya, Fransa, Litvanya, Mısır’da eserlerini sergileyen sanatçının özgün baskı ve resimlerinden oluşan sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Kelebekler hayatımda önemli bir dönüm noktamı temsil ediyor. Kelebek benim için değişim, dönüşümün simgesidir. Sürünen bir tırtılın geçirdiği evrim sonunda havada uçuşan naif bir kelebeğe dönüşmesi beni hep etkilemiştir. Yaklaşık 30-35 yıl tasavvufla ilgilendiğim için bu benim ilgi alanıma girdi” diyen Kalaycıoğlu’nun eserleri Durusu Park Ali H. Üstay evinde. Sergi 30 Kasım’a kadar açık kalacak. Sergiyi gezmek için yesimyıldızart adlı instgram hesabından randevu alınması gerekiyor.