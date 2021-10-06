Kazlıçeşme Arkeolojik Kazı Alanı'nda lahit ve sandık tipi mezar bulundu

Kazlıçeşme Sanat olarak hizmet veren tarihi binanın bahçesindeki kazı alanında gerçekleştirilen çalışmalarda yeni bulgulara ulaşıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, binanın dışında keşfedilen mozaiği restore etmek ve konserve etmek üzere işaretleyerek uzmanlar eliyle kaldırdıktan sonra buluntuların izini takip ederek bir lahit bulunduğunu söyledi.

Lahit içerisinde 2 bireye ait kalıntıların ve mimari unsurların bulunduğunu dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"Tabii bu kazı henüz burada bitmiş değil. Daha aşağıya doğru inilecek gibi görünüyor. Buraya çıkış noktamız Zeytinburnu'na bir mozaik müzesi kazandırmaktı. Bu hedefimiz duruyor, kurul da arkeoloji müzeleri de bunun farkında. Şimdiye kadar çıkanlardan bir engel görünmüyor. Buradaki bütün tespitlerin kamera kayıtları yapıldı."