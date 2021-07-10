Kazdağları eteğinde ressam ve heykeltıraş Selim Turan anısına karma sergi açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ressam ve heykeltıraş Selim Turan anısına düzenlenen "30. Uluslararası Karma Sergisi", Kazdağları eteklerindeki Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde açıldı.

Türkiye'de ilk özel köy müzesi niteliğine sahip, Tahtakuşlar Mahallesinde bulunan UNESCO destekli, Azerbaycan Uluslararası Dede Korkut Milli Vakfı Altın Kalp ödüllü galeride açılan sergide, 46'sı çevrim içi gösterim, 17'si Kazdağları çevresinde yaşayan yerel ressam ve 23 genç yeteneğin eserlerine yer veriliyor.

Açılış töreni öncesinde ressam Esma Kudar'ın öğrencileri ve sergiye katılan sanatçılara katılım belgeleri verildi. Alibey Kudar Etnografya Müzesi ve ressam heykeltıraş Selim Turan Sanat Galerisi'nin 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında karma resim sergisi, müzik dinletisi, semah gösterisi ve Türkmen kıyafetleri defilesi yer aldı.

Sanat Galerisi Yöneticisi Esma Kudar, açılışta yaptığı konuşmada, 29 yılda 1328 sanatçının eserlerine yer verdiklerini kaydetti.

Bu yılki sergiye katılımın Azerbaycan, İngiltere, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve ABD-Alaska ile 20 ülkeye ulaştığını dile getiren Kudar, "Karma sergide online sergimizin onur sanatçıları, UNESCO Ressamlar Akademisi Asil Üyesi ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Refik Aziz ve Opalizm sanat akımının yaratıcısı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onurlandırdığı, Azerbaycan'ın yaşayan kültür mirası olarak kabul edilen UNESCO Ressamlar Akademisi Asil Üyesi Prof. Dr. Sakit Mammadov'dur." diye konuştu.

Galerinin müdürü Mustafa Selim Kudar da bu yıl etkinliklerde yarısı çevrim içi olmak üzere 81 sanatçıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Buna ek olarak yöresel olsun diye Türkmen defilesi düzenledik." dedi.





