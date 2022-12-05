Kazakistan’daki yılbaşı kermesinde Türkiye standı en çok ziyaret edilenler arasında

Başkent Astana’daki otelde Diplomat Eşleri Derneğinin (ASA) bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği kermeste ülkede faaliyet gösteren büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşlar stant açtı.

Kermeste katılımcılar, ürünlerini satarak elde edilen geliri Kazakistan’daki ihtiyaç sahiplerine destek olan derneklere bağışlıyor.

Her yılbaşı öncesi geleneksel hale gelen kermese düzenli katılanlar arasında Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği de bulunuyor.

"Büyükelçiler ve yerel halk birbirleriyle tanışıyor"

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiliklerin katıldığı kermes sayesinde sosyal bir ortamın sağlandığını belirterek, “Büyükelçiler ve yerel halk birbirleriyle tanışıyor. Kermesin asıl amacı ise satış yapıldıktan sonra toplanan gelirin yardım kurumlarına bağışlanması. Çocuk Esirgeme Kurumu, yaşlılar yurdu gibi çeşitli ihtiyaç sahibi kurumlara yardım yapılıyor.” dedi.

Kermeste en rağbet gören stantlardan birinin Türkiye standı olduğuna dikkati çeken Ekici, şunları söyledi:

“Biz hem Türk el işleri, şirketlerimizin sponsorluğunda Türk ürünlerini aynı zamanda yiyecek ve içeceklerimizin satışını yapıyoruz. Türkiye denilince akla ilk gelen ürünlerimiz standımızda bulunuyor. Dolayısıyla çok rağbet görüyor. Bunun dışında diğer Türk ürünleri de ilgi görüyor. Bu nedenle standımız her zaman kalabalık. Satışların da gayet iyi olduğunu görüyoruz. Buradan toplanacak parayı da yardım kurumlarına bağışlayacağız. Ben tüm sponsor olan şirketlerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.”