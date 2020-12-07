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Kaz Dağları’ndan Toroslara Uzanan Hikaye

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, “Kaz Dağları’ndan Toroslar’a: Tahtacı Türkmen Alevileri” isimli eseri kitapseverler ile buluşturdu. Tahtacı topluluğuna ait sesli ve yazılı ürünlerin kayıt altına alındığı eserde, karekodlar aracılığıyla nefes, dua ve türkülere dair ses kayıtları dijital ortamda dinlenebiliyor.

Kaz Dağları’ndan Toroslara Uzanan Hikaye

Kaz Dağları’ndan Toroslar’a: Tahtacı Türkmen Alevileri” isimli kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Eser, 2015 yılından itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya ve Mersin’de sürdürülen antropolojik çalışmanın bulgularına dayanıyor. Tahtacı topluluğunun sesli ve yazılı ürünlerini kayıt altına alan çalışma, dijital ortamda dinlenmek üzere hazırlanmış ses kayıtlarından ve bu ses kayıtlarında yer alan nefes, dua ve türkülerin ait olduğu dini ve kültürel arka planı anlatan bir metinden oluşuyor.

Amed Gökçen, Zeynep Altop ve Bade N. Çayır’ın uzun bir döneme yayılan çalışması, titiz ve detaylı bir biçimde kaleme alınmış bir kültür anlatısı olmanın yanı sıra, 200’e yakın nefes, dua ve türkünün kaydını dijital ortamda erişilebilir kılarak araştırmacılara ve konuya ilgi duyanlara muazzam bir arşiv sunuyor ve etnografik saha çalışmasının iyi bir örneğini oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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İstanbul Bilgi ÜniversitesiKaz Dağlarından ToroslaraKitap
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