Kayseri'deki kazı çalışmalarında mozaik alan 600 metrekareye çıktı

Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Örenşehir Mahallesi'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dursun, kalıcı çalışmaların 3 yıl önce başladığını anımsattı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan kazılarda bazı alanların açığa çıkarıldığını vurgulayan Dursun, "Yapı, her yıl genişleyerek büyüyor. Yapılan ilk değerlendirmelerdeki 300 metrekare mozaik alan şu anda 600 metrekareye kadar çıktı." dedi.

Çalışmaların yaklaşık 4 bin metrekare alanda sürdüğünü ifade eden Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız değerlendirmelerde buranın 4. yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık. Buluntulara göre burada 3. yüzyıla ve daha sonrasına ait izler de bulunuyor. Taban mozaiklerinde kullanılan işçiliğin kaliteli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazıt bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar açığa çıkarıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler burada mevcut. Bu yılki kazılarımızın sonuna geldik. Çalışmalarımız inşallah seneye devam edecek."