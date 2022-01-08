Kayseri'de yaklaşık 300 yıllık akkavaklar için anıt ağaç tescil başvurusu yapıldı

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, dernek binasında faaliyetlerle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Koramaz Vadisi ile ilgili "Alan Yönetimi" çalışması yürüttüklerini belirten Erkiletlioğlu, proje ile vadinin sınırının belirleneceğini dile getirdi.

Erkiletlioğlu, Koramaz'ın gelişmesi ve turizmde ön plana çıkması için çeşitli çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, bu konuda tüm Kayserilileri birlik ve beraberliğe davet etti.

Vadinin Büyükbürüngüz Andon mevkisinde yaklaşık 300 yıllık, gövde çapları 4, tepe çapları 16,5 metre gelen iki akkavak bulunduğunu belirten Erkiletlioğlu, bunun önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy da akkavakların korunması için son 3-4 yılda muhtardan başlayarak yerel halkın da katkısıyla anıt ağaç olarak değerlendirilmesiyle ilgili çalıştıklarını anlattı.

Koramaz Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasından sonra bölgenin daha çok ön plana çıktığını dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:

"Geçen sene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çeşitli illerden koruma altına alınan devasa ağaçlarla iki kitap yayımlandı. Kayseri'de iki ağacın olduğunu gördük. Biri Şeker Fabrikası içinde, diğeri Develi ilçesinde fakat Denizli'de kavak ağacının da kitapta anıt ağaç olarak tespit edildiğini gördük. Türklerde 11 ağaç kutsal kabul edilir. Bunlardan biri de kavak ağacıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kitabını da referans göstererek 2021 yılının 21 Aralık tarihinde Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bu ağaçların tescili için başvuruda bulunduk. Amacımız bu ağaçların korunması. Bu boyutta, yaşlı ve hikayesi olan etrafımızda başka ağaç yok. Umarım başvurumuz olumlu sonuçlanır. Son şiddetli rüzgarda bir iki dalı kırıldı. Hiç değilse gövdesini koruyalım. Umarım korunur."

Etkinliğe Dernek Başkan Yardımcısı ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bilgin Yazlık ve tarihçi Mustafa Cingil de katıldı.