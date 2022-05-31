Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'ndan çıkan eserler sergileniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ndeki serginin açılışında, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişe sahip bir kent olduğunu söyledi.

Kayseri'nin kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın eserinin içerisinde bulunuyoruz. Böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaeddin Keykubat’ı rahmetle anmak hem de iğneyle kuyu kazar gibi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Ali hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Selçuklu eserlerinin, Selçuklu Müzesi'nde sergileniyor olması da önemli ve anlamlıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, bizlerle her zaman iş birliği yaptıkları ve destekledikleri için teşekkür ediyorum. Amacımız, yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üstündekiler ile buluşturmaktır."