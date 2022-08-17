Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve bilimsel danışman Prof. Dr. Nilay Çorağan, temizlik çalışmaları yapılan vadide incelemelerde bulundu.

Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında hem doğal oluşumların hem de kaya oymaların bulunduğunu söyledi.

Vadi boyunca karşılıklı kaya oymaların varlığına dikkati çeken ve bölgenin turizme kazandırılacağını dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

"Burası hem vadinin oluşum şekliyle hem de kaya oyma yapılarıyla görülmesi gereken bir yer. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle bir ay önce çalışmalara başladık. Saray manastırı olarak bilinen bu yapıda Kayseri Müzemiz tarafından Prof. Dr. Nilay Çorağan'ın bilimsel danışmanlığında temizlik çalışmaları sürüyor, yakın zamanda bitecek. Burada projeler de oluşturduk. Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle burası yakın zamanda çok farklı yer olacak."

Kaymakam Altıntaş ise bölgenin binlerce yıllık yerleşime sahip olduğunu ve henüz keşfedilmediğine değinerek, "En büyük amacımız buralara yapılan yatırımın tekrar geri dönüşünün sağlanması." dedi.