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Kayseri'de 5 asırlık tarihi hanın restorasyonuna başlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Gön Hanı'nda restorasyon çalışmasına başladıklarını belirtti.

Kayseri'de 5 asırlık tarihi hanın restorasyonuna başlandı

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi Kapalı Çarşı'ya ve Vezir Hanı'na komşu olan 5 asırlık Gön Hanı, turizme ve iş hayatına kazandırmak istediklerini ifade etti.

Bir tarihi eseri daha gün yüzünü çıkararak faaliyete geçmesini sağlayacaklarını ve buraya güzel bir fonksiyon yükleyeceklerini bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Avlusu nezih bir açık alan olacak. İçerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir uğrak yeri haline getireceğiz. Gön Hanı içerisinde zamanla çevredeki esnaf tarafından yapılan kaçak dükkanlar oluşmuş. Anıtlar Kurulundan aldığımız izinle bu bölgeyi tamamen yenileyeceğiz. Bu hafriyatları buradan kaldırarak, ortaya çıkan tarihi yapımızın projesini Anıtlar Kuruluna sunacağız. Burası Kapalı Çarşı'ya, Kazancılar Çarşısı'na ve Vezir Hanı'na hayat verecek. Ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir alan olacak."

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim döneminde, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen Gön Hanı, tarihi Kapalı Çarşı bitişiğinde bulunuyor.

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