Kayra Kayan'dan Yeni Single "İlle De Sen" Yayında!

Müzik kariyerine sağlam adımlarla ilerleyen ve güzelliğiyle ön plana çıkan Kayra Kayan, Balıkesir Güzel Sanatlar Akedemisi flüt bölümünü bitirdikten sonra eğitimine yine aynı bölümde Marmara Üniversitesi'nde devam etmiştir.

Kendi yazdığı şarkılarıyla profesyonel kariyerinin basamaklarını hızla tırmanan Kayra Kayan, bu kez Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkısı "İlle De Sen" ile müzikseverlerin beğenisini topluyor.