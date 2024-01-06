KATOT'tan yeni oyun: Turnusol

Emre Cingöz‘ün yazıp yönettiği, 1915’ten başlayarak, ülkenin farklı dönemlerinde etnik köken, ekonomik ve sosyokültürel zorluklar, politik baskılar gibi farklı sorun ve gerekçeler üzerinden ülkeden göç etmek zorunda bırakılan insanlara dair panoramik yüzyıllık bir göç hikayesini anlatan dram türündeki iki perdelik oyunun süresi 2 saat. KATOT (Kadıköy Tiyatro Oyuncuları Topluluğu) tarafından sahnelenecek oyun gelecek ay Barış Manço Kültür Merkezinde prömiyer yapacak.

OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan ve Yöneten: Emre Cingöz

İkinci Yönetmen: Özlem Cengiz

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Ekip Çalışması

Ses ve Afiş Tasarımı: Barış Sönmez

Oynayanlar : Ali Alan, Alime Topşar, Aziz Duman, Can Balcan, Cihan Edinç, Erencan Çelik, Erkan Karakoç, Feryal Saç, Güldane Çelik, Güler Öner, Güven Yılmaz, İmren Kazanç, Münevver Tavus, Ömer Aladağ , Şükrü Biçer ,Yasemin Altuntaş, Yavuz Demirtaş.