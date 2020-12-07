Kasımda Bilal Sonses-Yıldız Tilbe dinlendi

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un kasım ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Zengin müzik arşiviyle büyük beğeni kazanırken, güncellenen akıcı ve dinamik yapısıyla da dikkat çeken Muud’un en çok dinlenen yerli singler’lar listesinin ilk sırasında, geçen ay çıkış yapan ve o günden bu yana milyonlarca dinleyiciye ulaşan Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin düeti Hasbelkader bulunuyor.

En çok dinlenen yerli single’lar listesinde Hasbelkader’i; İkiye On Kala’nın Kafamda Kentsel Dönüşümler şarkısıyla Tuğçe Kandemir ve Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu’nun ortak çalışması Kördüğüm takip ediyor. Yerli albümler kategorisinin zirvesinde Sibel Can’ın Hayat albümü yer alırken hemen ardından Zeynep Bastık’ın Akustikler ve Gazapizm’in HİZA isimli çalışmaları sıralanıyor. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise İrem Derici, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı olarak belirlendi.

Ariana Grande zirvede

Muud’da en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinin zirvesinde, ekim ayının sonunda çıkan ve müzik eleştirmenlerinden olumlu yorumlar alan Ariana Grande’nin 14 şarkılık Positions albümü yer alıyor. R&B ve pop karışımı parçalardan oluşan Positions’ı Sam Smith Love Goes ile The Weeknd ise After Hours albümüyle takip ediyor. Yabancı single’lar ve en çok dinlenen yabancı şarkıcılar kategorilerinin zirvesinde, sıra dışı stili ve kendine özgü müzik tarzıyla Billie Eilish var. Single’larda Eilish’in Therefore I Am parçasıyla ilk sırada yer aldığı listede INNA Nirvana, SAINt JHN da Roses (Imanbek Remix) adlı çalışmasıyla konumlanıyor.

Muud en çok dinlenen yerli single’lar

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler

Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu - Kördüğüm

Didomido - Nimet (feat. Eglo G)

Sıla - İnandım

İrem Derici - Senin Hastan

Gülşen, Edis - Nirvana

Hadise - Küçük Bir Yol

Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

Ece Mumay – Galaksi

Muud en çok dinlenen yerli albümler

Sibel Can - Hayat

Zeynep Bastık - Akustikler

Gazapizm - HİZA

Hande Yener - Carpe Diem

Merve Özbey - Devran

Gökhan Türkmen - Romantik

Mabel Matiz - Maya

Eypio - Urgan

Murda & Ezhel - Made In Turkey

Ufuk Beydemir - Sevda Gibi

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

İrem Derici

Bilal Sonses

Irmak Arıcı

Berkay

İkiye On Kala

Tuğçe Kandemir

Zeynep Bastık

Sibel Can

Hadise

Ziynet Sali

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

Billie Eilish - Therefore I Am

INNA - Nirvana

SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)

Regard - Ride It

Billie Eilish - everything i wanted

The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

Arizona Zervas - ROXANNE

Harry Styles - Watermelon Sugar

Billie Eilish & Khalid - lovely

Doja Cat - Say So

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

Ariana Grande - Positions

Sam Smith - Love Goes

The Weeknd - After Hours

Mero - UNIKAT

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Astrid S - Leave It Beautiful

NK - Ecléctica

INNA - Nirvana

Taylor Swift – folklore

Major Lazer & Diplo - Music is the Weapon

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

Ariana Grande

LP

INNA

The Weeknd

Halsey

NK

Lewis Capaldi

Katy Perry

Astrid S