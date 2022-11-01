KASIM AYINDA İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ’NDE 300’DEN FAZLA ETKİNLİK!

Kentin etkinlik merkezlerine uzak semtleri, Kasım ayında konserler, atölyeler, tiyatrolar ve dans gösterilerini kapsayan 300’den fazla etkinlikle ücretsiz olarak buluşacak. Fatih, Başakşehir, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye Kartal, Tuzla ve Şile’de yer alan merkezler, İstanbullulara kültür ve sanatı erişilebilir hale getiriyor.

Kasım ayında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel saygı konserlerinin yer alacağı kültür merkezleri aynı zamanda İBB Kent Orkestrası, Yonca Lodi, Babazula, Soner Olgun, Birkan Nasuhoğlu, Apolas Lermi, Mine Mucur & Nebi Birgi, Nev, Melis Fis, Ferda Anıl Yarkın, Ceren Gündoğdu, Bora Duran, Kolpa, Koliva, Ümit Sayın, Ezgi Aktan gibi isimleri ağırlayacak. Kültür merkezlerindeki hareketlilik, İstanbul Komedi Festivali’yle de sürecek. Festival kapsamında Sunay Akın, Alpay Erdem, Okan Çabalar, Fuat Ergin & İşitme Engelli Çocuklarla Rap Atölyesi, Ezo Sunal ile Komik Kitaplar, BKM Mutfak Açık Mikrofon gibi etkinlikler sahnede olacak. “Bir Delinin Güncesi”, “Leonce ile Lena”, “Erkek Aklı Oksimoron”, “Macbeth Mutfakta” gibi yetişkin oyunları ile “Canım Kardeşim Benim Uzaylılar Mı Geldi?”, ”Neşeli Dişler”, İBB Şehir Tiyatroları oyunu “Karagöz Çiftlik Bekçisi”, “Alis Harikalar Diyarında” gibi çocuk oyunları her yaştan seyirciyle buluşacak.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler sadece kültür merkezlerinde, meydanlarda, parklarda değil; Müze Gazhane’den İstanbul kitapçılarına, İBB kütüphanelerinden, restore edilerek İstanbulluların kullanımına kazandırılan tarihi yapılara kadar şehrin dört bir yanında…

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.