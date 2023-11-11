Kartal'da Ata Biyografi Resim Sergisi Açıldı

Kartal’da uzun yıllardır resim yaparak 25’ten fazla kişisel sergi açan Ressam Raif Zor’un, ‘Ata Biyografi’ adlı resim sergisi Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda açıldı. Ressam Zor’un ulu önder Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı eserlerden oluşan serginin açılışına sanatseverler katıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan’ın açılışını gerçekleştirdiği sergiye Ressam Raif Zor’un ikiz torunları da eserleri ve şiirleri ile katıldı. Arya Berrak Zor’un Atatürk resimleri; Asya İdil Zor’un ise şiirleri ile katıldığı sergide Ressam Raif Zor tarafından yapılan Atatürk konulu resimler büyük beğeni topladı. Atatürk’ün farklı yaşlardaki pek çok halini yansıtan resimlerin yer aldığı sergide Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Ressam Raif Zor’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti. ‘Ata Biyografi’ sergisi bir hafta boyunca Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda ziyarete açık kalacak.