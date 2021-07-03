Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu Mezarlığının içindeki Zincirlikuyu Camii avlusunda düzenlenen cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini maalesef kaybettik." dedi.Kartal Tibet'in iyi bir tiyatrocu, sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı olarak örnek bir karakter olduğunu dile getiren Ersoy, "Bundan sonra bize düşen sanatçımızın isminin kalıcı hale gelmesi için bakanlık olarak ailesiyle birlikte elimizden geleni yapmak." ifadesini kullandı.