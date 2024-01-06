Kartal Belediyesi, 2024 Yılının İlk Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

Kartal Belediyesi, sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürüyor. 2024 yılının ilk günlerinde de sanata ve sanatçıya destek olan Kartal Belediyesi, ‘Kartal Renkleri’ sergisine ev sahipliği yaptı. Kartal’ın yerel fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyan birbirinden güzel kareler sergide yerini aldı.