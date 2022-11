Karsu, yeni repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu

Konserde Karsu'dan önce Steven Aswin ve Çisem Özkurt mini bir performans sergiledi.

Sanatçı, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern melodilerle buluşturduğu, ilk kez yeni repertuvarından şarkıları konserde dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sahnede yaptığı konuşmada genç müzisyen, bu etkinliğin bugüne kadar İstanbul'da verdiği en büyük konser olduğunu söyledi.

Yeni şarkılar yazmaya devam ettiğini belirten Karsu, şunları kaydetti:

"Yeni bir televizyon programı yaptım. Hollanda'da yayınlanacak 'Karsu'nun Türkiye'si' diye ve 8 bölüm olacak. Türkiye'de Avrupa'da gösterilecek. Yemeğimiz, kültürümüz, sanatımız, insanlarımız, doğamız yer alacak programda. Bir hayalim daha vardı. Bir yemek kitabı yazmak. Onu da şu anda yazıyorum. Bir halamı, bir teyzemi arıyorum, tartışıyoruz. Tarifler, yemekler yazıyorum ya aslında çok farklı şeyler değil. Yemekte malzemelerle birleştirip yazıyorsun, şarkıda da birkaç enstrümanla birleştirip şarkı yazıyorsun, bence ikisi aynı şey."

Yaklaşık 2 saat süren konserde genç şarkıcı aralarında "İnadına İtiraf", "Vuslat", "Let You Go", "Bırak Beni Böyle" ve "Sonunda"nın bulunduğu birçok parça seslendirdi.