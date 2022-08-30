Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor

Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülüyor.

Yaklaşık 5,2 milyon avroluk bütçeyle 32 tarihi yapıda cephe iyileştirmesi yapılacak projede, asırlık yapıların eski dokusuna kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.