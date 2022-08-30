Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor
Kars'ta "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti" projesi kapsamında yürütülen çalışma ile çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerden oluşan asırlık tarihi yapılar, eski dokusuna kavuşturuluyor.
KÜLTÜR-SANAT 30.08.2022, 18:24
Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülüyor.
Yaklaşık 5,2 milyon avroluk bütçeyle 32 tarihi yapıda cephe iyileştirmesi yapılacak projede, asırlık yapıların eski dokusuna kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.
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