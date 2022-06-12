'Karınca' filmi AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Karınca" filminin gösterimi yapıldı.

KÜLTÜR-SANAT 12.06.2022, 23:21
'Karınca' filmi AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluştu

"Karınca" filminin ekibi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen gösterimin ardından seyircilerle bir araya geldi.

Sinema yazarı Rıza Oylum'un yönettiği söyleşide konuşan yönetmen Nazif Tunç, "Film yaparken arkamızı dağ gibi yaslayacağımız birtakım öyküler var. Kimisi bireysel olarak karakterleri alır, ben isterim ki yaptığımız filmlerde insanların bir iyiliği, bir faydası olsun, bir hakikate ayna tutsun. Bu yüzden de Doğu edebiyatının, İslam edebiyatının belli başlı eserlerini filmlerime dayanak olarak, kaldıraç olarak, zemberek olarak alırım." dedi.

Karınca filminin hikayesinin Şeyh Sadi Şirazi'nin "Bostan" adlı eserindeki cümlelerden esinlenerek kaleme alındığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Neredeyse üç cümleden oluşuyor. Filmde de var zaten, Halit Karaata (Şems) o hikayeyi okuyor. 2015 yılında memleketin her tarafı yangın yerine çevrilmeye çalışıldı. Garlarda, havaalanında, Dolmabahçe stadında ve Sultanahmet'te çok üzüntü duyduğumuz ardı ardına gelen olaylar oldu. Yönetmen olarak ne yapabilirim, bu olaylara nasıl ayna tutabilirim diye bir sancı içindeydim. Bu hikaye aslında filmimizin kökü."

Peygamber kıssalarının evrenselliğinin her zaman ve döneme ilham verdiğini, sanatçılar için de bir kaynak olduğunu dile getiren Tunç, "85 tane televizyon filmi yönettim. Bu filmlerden neredeyse 80'i buralarda dolaşarak bulduğum birtakım izlerin ve iyiliklerin beni yönelttiği filmlerdi. Televizyon imkanlarının da en altını, en azını bularak bu meseleleri ele alan televizyon filmleri yaptım. İmkanlar ne kadar az da olsa değerli buluyorum. Çünkü oralarda bir duygu, bir söz, bir mesaj, bir iyilik, bir karakter ortaya koyma fırsatım oldu." şeklinde konuştu.

Nazif Tunç, Yeşilçam'da toplumun farklı meselelerine ayna tutan sinema filmlerinin yapılabildiğini, Lütfi Akad ve Metin Erksan gibi usta sinemacıların Anadolu'nun sözlü ve yazılı geleneklerinden faydalanarak çeşitli filmlere imza attıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Fakat şu günlerde sinemanın bir kısır döngü içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolunun da Anadolu'ya, Anadolu irfanının beslendiği temel kaynaklara yönelmek olduğunu düşünüyorum. Karınca kendi hayalhaneme göre yaptığım bir film. Burada kendi çerçevelerim, karakterlerim ve kendi film evrenim meselesiyle ilgili bir imkan doğdu. Tencerede pişirip kapağında yemeye alışmış bir yönetmenin, neredeyse 35 yıllık sinema serüveninde hep böyle kısa zamanda, dar bütçelerle çalıştım. Karınca estetik olarak nasıl bulunur bilemem ama arı duru, sadece bir şeyi kullandım. Televizyon işlerinde bir pratiğe kavuşmuştum, sade lisan, basit üslup. Kafam karışık değildi, basit ve kolay ama güçlü biçimde bir anlatımla oralardan geldim. Çünkü benim seyircim televizyon karşısında yediden yetmişe herkesti."

- "Ben ilk cümleyi yazıp yürüyenlerdenim"

Karınca filmin senaryosunu yönetmen ile birlikte kaleme alan başrol oyuncusu Halit Karaata ise "Benim yazım tarzım biraz öyle. Elimi durdurarak yazamıyorum. Bazı insanların tarzı vardır, düşüne düşüne, kura kura yazar. Ben ilk cümleyi yazıp yürüyenlerdenim. Finalden bir önceki sahneyi yazarken finalin nasıl bağlanacağını bilmem, düşünmem de." dedi.

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31