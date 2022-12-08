Kardeşler arasındaki miras hikayesinin anlatıldığı "Her Şey Dahil" filmi komedi meraklılarını bekliyor

Hakan Eser'in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği film, farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeşin, kendilerine miras kalan bir tatil koyunu işletmeye karar vermeleri sonrasında başlarından geçen olayları ele alıyor.

Filmde, Aslı Bankoğlu, Tuncay Beyazıt, Yağmur Ün, Nikki Wild, Özgün Bayraktar, Rüya Coriç, Hazal Erişkin ile Gökhan Tevek de rol aldı.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta beşi yerli 6 film vizyona girecek.

"Elif Ana"

Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün birlikte yönetip senaryosunu Nihat Behram ile kaleme aldığı "Elif Ana", keramet sahibi, geleceği önceden sezen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Müzikleri Erkan Oğur imzası taşıyan filmde, Aliye Uzunatağan, Hülya Diken, Necmettin Çobanoğlu, Ali Sürmeli, Turgay Tanülkü ve Cezmi Baskın'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim rol aldı.

"Sil Baştan Kaynanam"

Alper Saldıran, Algı Eke, Zeynep Eronat ve Asuman Dabak'ın rol aldığı Raşit Çelikezer'in filmi "Sil Baştan Kaynanam", evin gelininin hafızasını kaybetmesi sonrası ev içerisinde dinamiklerin değişmesini konu ediniyor.

"Kurak Günler"

Emin Alper imzalı dram filmi "Kurak Günler", bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan bir kasabaya yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri odağına alıyor.

Görüntü Yönetmenliğini Christos Karamanis'in yaptığı film için Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Ersöz, Onur Gürçay ve Hatice Aslan kamera karşısına çıktı.

"Şeytanın Laneti"

Adam Leader ve Richard Oakes'ın yönettiği "Şeytanın Laneti" komşularıyla keyifli bir Noel yemeği yemek isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulan bir ailenin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

İngiliz yapımı korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Neal Ward, Nadia Lamin, Frank Jakeman ve Sandra Howard-Williams yer alıyor.

"Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

Nurullah Yenihan'ın beyaz perdeye uyarladığı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" animasyon sevenlerin ilgisini çekmeye aday.