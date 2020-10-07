‘Karanlıkta Komedi’ pandemi gölgesinde yeni sezona hazırlanıyor

30 Ekim’de sezonun ilk oyununu sahneleyecek olan Karanlıkta Komedi ekibi Trump Sahne’de provalarına başladı.

Jest Tiyatro’nun sahneye koyduğu, Ebru Kara’nın yönettiği Karanlıkta Komedi’de Burcu Kara, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Atilla Olgaç, Akasya Asiltürkmen, Bülent Alkış ve Barış Kıralioğlu rol alıyor. Ahu Yağtu dışındaki oyuncular geçtiğimiz gün Trump Sahne’de buluştu. Hem hasret giderip hem de ilk provayı yapan oyuncular, herkesi tiyatroya davet etti.

“Destek bekliyoruz”

Zor dönemlerden geçtiklerini söyleyen oyuncular, “Özellikle sanat dünyası pandemiden çok fazla etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Ama biz seyircilerimizin desteğiyle tiyatroyu yaşatacağız. Çünkü tiyatro hayatın kendisidir. Biz var olduğumuz sürece bu sahnelerde hayat devam edecek. Seyircilerimizi salonlara bekliyoruz, bizi izlemeye çağırıyoruz” şeklinde konuştular.