‘Karanlıkta Komedi’ oyununun galası gerçekleşti

Işıkların sönmesi ile birlikte karanlıkta el yordamı ile dolanan karakterler arasında geçen oyunu izlemeye gelenler arasında; Arzu Yanardağ, Fatma Toptaş, Selen Soyder, Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu eşi Derya Beşerler ile Hakan Altınel ve eşi de vardı.

Bu kör döğüşünün ışık altında seyirciye sunulması düşüncesiyle yazılmış en modern komedilerden biri olan Karanlıkta Komedi’de; Somer Karvan, Zeynep Beşerler, İrfan Kangı, Gözde Kaya, Göktuğ Derici, Gümeç Alpay Aslan ve Ahmet Taşdemir ile güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu oyun izleyenleri kahkahaya boğdu.