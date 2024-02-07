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Karadeniz’in tiyatro elçisi; ‘’Trabzon Oda Tiyatrosu’’

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Karadeniz’in tiyatro elçisi; ‘’Trabzon Oda Tiyatrosu’’
Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mahir Elvan’ın öncülüğünde 2021 yılında kuruldu. Adından sıklıkla söz ettiren ekip, Trabzon seyircisiyle yeni bir proje ile tekrar buluşuyor.

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği; T.C. İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle “Sanat İyileştirir” projesine başlayıp; sanat bütün kötülüklerin panzehiridir felsefesi ile hareket ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan dernek, çocukları ve gençleri sanatsal aktivitelerle buluşturmayı planlıyor.

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneğinin Başkanı ve aynı zamanda Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mahir Elvan; bu proje kapsamında 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında Uzman Psikolog eşliğinde “Psikoloji söyleşileri”, “Drama Atölyeleri” ve “En Büyük Tuzak” adlı tiyatro oyununu sahneleyeceklerini belirtti.

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