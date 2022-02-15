"Karadeniz'in Zeugması"nda "tessera" restorasyonu sürüyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde geçen yıl başlatılan kilise tabanlarındaki tessera restorasyonu devam ediyor.

İlçenin 3 kilometre batısında yer alan ve 2003'te kazıların başladığı antik kentteki çalışmalar, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.

Hadrianaupolis'te yılın 12 ayı devam eden kazı çalışmaları kapsamında geçen yıl şubat ayında "B" kilisesi olarak adlandırılan alanda başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmaları Geç Roma Konutu olarak adlandırılan alandaki binlerce tessera (mozaikte kullanılan cam ve mermer küplerden her biri) onarılıyor.

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını kış aylarında restorasyona ayırdıklarını söyledi.

Geçen yıl başlattıkları tessera restorasyonlarına devam ettiklerini belirten Çelikbaş, "Ortaya çıkartılan kültürel zenginlikleri korumak da çok önemli. Çalışmalarımızı yaz aylarında kazı, kış aylarında ise restorasyon olarak sürdürüyoruz. İyi bir ekibe sahibiz. Alanında uzman arkadaşlarla çalışıyoruz. Bu yıl Geç Roma Konutu olarak adlandırılan alandaki tesseralar elden geçiriliyor. Mozaiklerin derzi yapılıyor, çöken kısımlar düzeltiliyor." diye konuştu.