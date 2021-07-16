KARABÜKSPOR’UN HİKÂYESİ VODAFONE TV’DE

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolseverler için çok özel bir içerik sunuyor. RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan “Anadolu’nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisinin yeni bölümlerinin ilki olan “Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor” Vodafone TV’de izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği belgeselde, Karabükspor’un kuruluşundan bugüne olan hikâyesi anlatılıyor. Belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları ek bir ücret ödemeden seyredebiliyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Karabüklü müşterilerimizi sevindirecek çok özel bir içeriğe evsahipliği yapıyoruz. Müşterilerimiz, Karabükspor’un kuruluşundan bugüne olan hikâyesinin anlatıldığı ‘Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor’ belgeselini Vodafone TV’de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise şöyle konuştu:

“Karabükspor olunca konu, dünle bugün, geçmişle gelecek rafa kalkıp, hayat tek bir andan ibaret oluyor. Yürek, ‘Tek bir gazete başlığı, insana ne kadar acı verebilir ki?’ sorusuna yanıt arıyor. Avrupa kupalarından 3. lige giden büyük çöküşe rağmen yine de içinde bir umut taşıyan dumanlı kentin puslu çocukları ve Karabükspor'un hikayesi gözler önüne geliyor.”

Yeni bölümler yolda

Geçen yıl yayınlanan “Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor”, “Yeşil Beyaz Zirve Bursaspor”, “Çıkış Tüneli Zonguldakspor”, “Çukurova Ateşi Adanaspor-Adana Demirspor”, “Bozkırın Korosu Eskişehirspor” ve “Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka” bölümleriyle izleyicilerden tam not alan “Anadolu’nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisinin yeni bölümlerinde, Karabükspor’un yanı sıra Giresunspor, Mersin İdman Yurdu, Sivasspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği kulüplerinin de hikâyesi anlatılacak.

Binlerce seç-izle içerik

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV’nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.