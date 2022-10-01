Karabük'teki antik kent 'Karaelmas Ekspresi' ile daha fazla turist çekecek

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan, ortaya çıkarılan mozaikler nedeniyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak anılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, Ankara-Zonguldak hattında yeniden başlatılacak tren seferiyle daha fazla turisti ağırlayacak.

İlçenin 3 kilometre batısında milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle cazibe merkezi haline getirilecek.