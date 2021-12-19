Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, konaklama tesisleri ve tur aktiviteleri için yurt dışından yapılan ön rezervasyon talepleri, sektörde 2022 yılı sezonuna yönelik beklentileri artırdı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin tercih ettiği destinasyonlardan Kapadokya'daki sektör bileşenleri yeni turizm sezonu için hazırlıklara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde kısıtlamalar nedeniyle yaşanan sakin dönemden sonra normalleşmeyle, bölge için "altın yıl" kabul edilen 2019'daki yoğunluğun, 2022'de de yaşanması bekleniyor.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, aşılama oranlarının yükselmesiyle, insanların son iki yıldır bastırdıkları seyahat etme arzusunun 2022 yılında turizme olumlu yansıyacağını düşündüklerini belirtti.

Gelecek yıl Arjantin ve Brezilya'dan artan bir hareketlenme beklediklerini dile getiren Dinler, "Aynı zamanda ABD'nin yanı sıra Endonezya, Malezya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinden de artan talep bekliyoruz. 2022 yılı için iyimser ve umutluyuz. İnsanların biriken bir seyahat talebi var. Türkiye bundan önemli pay alacaktır. Kapadokya da bu talebin önemli etkilerinin yansıyacağı lokasyon olacaktır."dedi.

Dinler, Kapadokya'nın, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktiviteleri ve tesisleri ile yeni sezona hazır olduğunu söyledi.