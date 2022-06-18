Kapadokya'da gün batımında ATV safari
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla kuşbakışı izledikleri peribacalarını gün batımında düzenlenen ATV turlarıyla da yakından görme imkanı buluyor.
KÜLTÜR-SANAT 18.06.2022, 20:44
Bölgede çeşitli tur etkinliklerine katılan yerli ve yabancı konuklar, özellikle akşamüstü ATV motorlarla peribacaları arasında gezinti yapıp güneşin batışını izliyor.
Sıcak hava balonları başta olmak üzere at, deve, bisiklet ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılan turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler içinde eğlenceli vakit geçiriyor.
Gün batımı vaktinde bölgedeki firmalarca düzenlenen ATV ve atlı tura katılan turistler, Ürgüp ilçesi, Ortahisar, Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki vadilerde gezinti yaptıktan sonra vadi sırtlarından güneşin batışını izliyor.
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