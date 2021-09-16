Kanuni Sultan Süleyman'ın tören kaftanı restorasyonda

Kanuni Sultan Süleyman'ın yapraklar arasında lale desenleriyle bezeli tören kaftanı, dünyanın sayılı teknikleri arasında gösterilen dijital doku analiziyle restore ediliyor.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, zengin Türk kumaşları ve bu kumaşlardan dikilen padişah elbiseleri ile dünyanın en ünlü koleksiyonlarından birine sahip.

Padişah Elbiseleri Koleksiyonu'nun paha biçilmez eserlerine yönelik bakım ve koruma uygulamaları, Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor.

Birsel, atölyede şu an 3 eserlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tekstil Atölyesi'nde, Kanuni'ye ait kaftanının yanı sıra iki önemli eser daha bulunuyor. Bunlardan ilki Sultan III. Ahmed'in kullandığı bir kürk. 18. yüzyıla ait kıyafetin dışı kırmızı çuha kumaşla kaplı. Kıyafetin yakası, ön kenarları ile içi, kahverengi samur ve beyaz hermin kürkle süslü. İkincisi ise aidiyeti olmayan ama 16. yüzyılda tören kaftanı olarak kullanılmış bir padişah kıyafeti." diye konuştu.

Restorasyon öncesinde dijital doku analizi yaptıklarını belirten Birsel, konservasyon süreci öncesi gerekli olan kılavuz için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Birsel dijital doku analizinin restorasyondaki önemini vurgulayarak, "Hazırladığımız uygulama planı sonrasında eserin orijinal dokusuna uygun malzemeleri temin edip, restorasyon sürecine başlıyoruz. Ustalığı, işçiliği ve tarihi niteliğiyle göz kamaştıran kaftan, restorasyon işlemlerinin ardından müzecilik faaliyetleri çerçevesinde ziyaretçiyle buluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Eserler Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Seferli Koğuşu'nda sergilenecek

Padişah Elbiseleri Koleksiyonu, Osmanlı sultan ve şehzade kıyafetlerinin bohçalanarak Enderun Hazinesi'nde saklanması geleneğine dayanıyor. Koleksiyonda, padişahların hayattayken bizzat kendilerinin Hazine'ye bıraktığı veya ölümlerinden sonra Hazine'ye intikal eden kıyafetler yer alıyor.

Osmanlı kumaş sanatının en zengin örneklerinin bulunduğu koleksiyonda Fatih Sultan Mehmed'den son Osmanlı sultanı VI. Mehmed'e kadar olan döneme ait kıyafetler yer alıyor.

Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restore edilen padişah kıyafetlerinin, 2022 yılı içerisinde, Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Seferli Koğuşu'nda sergilenmesi planlanıyor.