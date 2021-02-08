Kanun sanatçısından yeni klip

Türkiye’de ayakta kanun çalan ilk kadın sanatçı olan Doğru, “Cellat” albümünde yer alan şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Sözleri Nehir Kıyıcı’yamüziği ve aranjesi Alper Atakan’a ait olan şarkının klibini ise DJ Kaan Gökman yönetti.

Video klip tüm dijital platformlarda yerini aldı. Pandemi süresi boyunca müzik çalışmalarına devam eden Özge Doğru, yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Şarkısını kısa bir süre sonra tamamlayacak olan Doğru, sevenleriyle buluşturmak için sabırsızlandığını söyledi. Konser vermeyi özlediğini de dile getiren şarkıcı, “Sevenlerimle hep bir ağızdan şarkı söylemeyi çok özledim. Umarım bu zor günleri en kısa sürede atlatır, eski günlerimize geri döneriz” dedi.