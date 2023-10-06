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Kanser olduğunu nişanlısından gizlemiş!

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Kanser olduğunu nişanlısından gizlemiş!
Oyuncu Aycın Tuyun, "Filmin Selameti İçin Kanser Olduğumu Nişanlımdan Gizledim" dedi.

Son günlerde Kanser hastalığla mücadelesini sürdüren ve tedavi gören ünlü oyuncu Ayçın Tuyun'dan bomba proje...!!!

Başarılı oyuncu Aycın Tuyun başrolünü paylaştığı ve yerli yapımlar olmakla beraber James Bond Skyfall ve Bollywood projelerinde boy gösteren ve projenin yönetmenliğini yapan nişanlısı Habib Göktekin için şu sözleri dile getirdi.

2024 te vizyona girmesi düşünülen "Kısasa Kısas " filminin çekimlerinde kanser olduğumu nişanlım Habib'ten sakladım olumsuz bir şekilde etkilenmesini istemedim. Çünkü kendisinin dünyanın en iyi aksiyon oyuncusu olma hedefi vardı.Bunun için çok mücadele vermiş ve dünya pazarında bizimde projemiz olmalı cümleleri kulağımda çınladı adeta bende çekimler bitene kadar söylememe kararı aldım çekimler bittiğinde otel odasında kanser olduğumu dile getirdiğimde adeta donup kaldı.

Yönetmen Nişanlısı Habib Göktekin ise şu sözleri dile getirdi ; Kanser olduğunu söylediğinde ne yapacağımı bilemedim tarifsiz bir andı benim için kala kaldım ve bana ben artık yarım bir kadınım istersen hayatımdan gidebilirsin dediğinde bu çok tuafıma gitmişti,oysa o benim kraliçemdi birlikte başaracağız bende ALLAH'tan yarım kadınsın tam olsan kimbilir aksiyonlarda daha neler yapacaktın deyip gülmeye başladık sonrasında sarıldım one ve şu cümleyi söyledim bu tatlı deli kendinin artık yarım bir kadın olduğunu söyleyen deli ve bir okadarda sevgi dolu kadın ile dünyada çok ses getiricez dedim :)

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Kaynak:Haber Kaynağı

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