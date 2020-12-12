Kalplerimizi ısıtan şarkı...

Eşsiz yorumu ve müzisyenliği tanıdığımız Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden "SİMİN MATER" şarkıya eşlik ediyor. İki başarılı isimden dinleyeceğimiz bu muhteşem düet çok fazla ses getireceğe benziyor. İlk dinleyişte insanı içine alan bir enerjisi ve duygusu var. Gerek sözleri gerekse bestesiyle hem çok farklı, hem de hemen dile dolanıveriyor.

Cengiz Öktem sosyal medyada şarkısını yayınlarken şarkıyla ilgili şu notu çok içten ve sıcacıktı:

"Aşk sadece sevgiliye karşı hissedilen bir duygu değil. Çocuğumuza, çiçeğimize, köpeğimize, kendimize, annemize, babamıza, kardeşlerimize, dostlarımıza da aşık oluruz. En vazgeçilmez, en derin... Belki de en güzeli "İlahi Aşk"tır.

Ben de "KALBİME HOŞGELDİN"i çok kıymetli yeğenim doğduğu gece yazmıştım. Önce şiir oldu, sonra şarkı, sonra düet...

Şimdi siz de kendinize bir aşk seçin en güzelinden ve ona hediye ediverin. Güzel zamanlarınıza, anılarınıza eşlik etsin...

Dostluğu ile beni onurlandıran kıymetli dostum Simin Mater şimdi de şahane sesiyle şarkımı onurlandırdı. Sonsuz teşekkürler.

Ve seslerimizi bir araya getiren, şarkımıza can veren kıymetli aranjörümüz Burak Halat, heyecanımızı paylaştığın için ve emeklerin için sonsuz teşekkürler.

Emekleri için yanımızda olan herkese teşekkürler.

KALBİME HOŞGELDİN artık sizin. "

Cengiz Öktem