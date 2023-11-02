KalDer 32. Kalite Kongresi “Su Gibi” temasıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu sene 32. kez düzenlenecek olan Kalite Kongresi, 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı 32. Kalite Kongresi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık geçmişi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerle analiz edilirken, gelecek 100 yılın getireceği fırsat ve riskler bilimsel olarak ele alınacak.

32. Kalite Kongresi’nin konuşmacıları belli olmaya başladı

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği kongrede; bilim, akademi ve iş dünyasının önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne uzanan tarihimizin ekonomiden toplumsal gelişime, spordan sanata, bilimden kültüre tüm boyutlarıyla ele alınacağı kongrede, acısı ve tatlısı ile su gibi akıp giden 100 yıla yayılan Türkiye’nin eşsiz hikâyesi Sunay Akın’ın şiirsel anlatımı ile yaşatılacak.

Kongrenin birbirinden değerli konuşmacıları arasında; eğitimci Abbas Güçlü, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Nilüfer Narlı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Kentbilimci Prof. Dr. Osman Balaban, Ekonomist Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ,Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Meryem Hayır Kanat, Radyo Program Yapıcısı ve Yazar Nihat Sırdar, Opet Petrolculük A.Ş. Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Yazar Özlem Özdemir, Feyz Çiftliği Kurucusu ve Çiftçi Başkanı Sencer Solakoğlu, Radyo Program Yapımcısı Jozi Zalma(Geveze Show)İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) Başkanı Vural Çakır ve Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer yer alıyor.

Cumhuriyeti ekonomik ve toplumsal dönüşümün penceresinden anlatacak

Kongrenin ilk gününde büyük güçlükler ve ekonomik zorluklarla inşa edilen Cumhuriyetin su gibi akan hikâyesine, ekonomik ve toplumsal dönüşümün penceresinden projeksiyon tutulacak. Doğal zenginliklerin yeniden keşfi ile kadınların Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiği üstün gayretlerin 100 yıllık tarihimizdeki yeri vurgulanacak. 100 yılda, 13 milyondan 85 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun tüm renklerinin analiz edileceği kongrede, Cumhuriyetin kuruluşunda kadınların verdiği mücadele ile ülkemizi bugünlere ulaştırılan çabaları da gözler önüne serilecek.

Türkiye’yi aydınlığa taşıyacak değerler ele alınacak

Kongrenin ikinci gününde ise yeni 100 yılda ülkemizin nasıl bir ekonomik büyüme, toplumsal gelişim ve coğrafi koruma içinde olması gerektiği ile Türkiye’yi aydınlığa taşıyacak değerler ele alınacak. Türkiye ekonomisini gelecek yüzyıla taşıyacak potansiyelimiz, tarımdan sanayiye, ticaretten finansa kadar her alanda bilimsel ve teknolojik boyutlarıyla ele alınacak. Ülkemizin entelektüel sermayesinin, toplumsal ve bireysel yetenek ve yetkinliklerinin gelişimi için nasıl bir sosyal sistem oluşturması gerektiği tartışılarak, sorunların aşılması noktasında çözüm önerileri sunulacak. Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlarının ve doğal zenginliklerinin gelecek 100 yıldaki önemi ele alınacak. Ülkemizi gelecek yüzyıla taşıyacak ve onu yaşatacak olan gençliğin beklentileri kamuoyuna aktarılarak sorunlarının çözümüne ilişkin yol haritası oluşturulacak. Kongrenin kapanışında ülkemizi yarınlara taşıyacak değerlere dikkat çekilerek etik davranış, saygı ve güç birliğinin önemi vurgulanacak.

“Gelecek 100 yılın fırsat ve risklerini bilimsel bir zeminde ele alacağız”

32. Kalite Kongresi’nde ülkemizin 100 yıllık geçmişinden dersler çıkararak, gelecek 100 yılın fırsat ve risklerini bilimsel bir zeminde ele alacaklarını vurgulayan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar; şu değerlendirmede bulundu: “1992 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediğimiz Kalite Kongrelerinde ülkemizde toplumsal ve ekonomik ölçekte yaşanan çok sayıda gelişimi ele aldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu yılda gerçekleştireceğimiz kongremizi ise Cumhuriyetimizin su gibi geçen 100 yılına atfettik. Bu kapsamda ‘Su Gibi’ ana teması ile özetle su gibi akan bir yüzyılın değerlendirmesini yaparken gelecek yüzyıla da su gibi akacak Cumhuriyeti nelerin beklediğini hep birlikte masaya yatıracağız. Bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırlayacağımız kongremizde, gelenekselleşen Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak. Gelenekselleşmesini umut ettiğimiz ve bu yıl birincisini düzenlediğimiz Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’ni de kongremizde sahiplerine takdim ederek bu yıl bir ilke imza atacağız.”

Türkiye’nin önde gelen iş insanları Kalite Kongresi’ne video mesajları ile katkı sunacak

“Su Gibi” teması ile düzenlenen 32. Kalite Kongresi’ne ülkemizin saygın iş insanları da video mesajları ile katkılarını sunacak. Kongrenin açılış günü yayınlanacak videolarda Prof. Dr. Ahmet Kırman, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Güler Sabancı, Hüseyin Gelis ve Rahmi Koç’un mesajları katılımcılara izletilecek. Aynı zamanda EFQM yetkililerinden Russel Longmuir ve Gianluca Mule de video mesajları ile katılımcılara seslenecek.