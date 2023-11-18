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Kalben’in ilk romanı Eski Dünyanın Yangını üçüncü baskısı ile yeniden raflarda

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Kalben’in ilk romanı Eski Dünyanın Yangını üçüncü baskısı ile yeniden raflarda
Kalben’in 2022 Ocak ayında yayımladığı ilk romanı “Eski Dünyanın Yangını”, üçüncü baskısı ile yeniden raflardaki yerini aldı. Birlikte büyüyen iki kadının, Kantante ile Koda’nın hikâyesini anlatan “Eski Dünyanın Yangını”, Holden Kitap etiketiyle yayımlandı.

Roman, küçük bir sahil kasabasındaki ilkokulda yolları kesişen, benzer acılardan müşterek bir gelecek yaratmaya çalışırken özgürlüğün keskin köşeleriyle yaralanıp ayrı yönlere sürüklenen Koda ve Kantante'nin "bütün katillere" vedası. Koda ve Kantante, aile kurumunun yarattığı travmalardan kurtulmaya çalışırlar. Büyüdüklerinde evden uzaklaşır, daha iyi bir yaşam için mücadele verirler. Oysa dışarısı da en az bir “yuva” kadar tehlikelerle doludur. Birlikte büyüyen iki arkadaşın yolları zamanla ayrılır. Ortalıktan bir anda kaybolan Kantante’nin nereye gittiğini, kimse bilmemektedir. Koda, Kantante’nin günlüğünü bulur ve yazdıklarından yola çıkarak onu bulmaya çalışır.

Kalben’in savaş, kriz, yoksulluk ve hastalık ile sınanıp duran düzen içinde, hayatta kalmaya çalışan kadınların mücadelelerinin, hayallerinin, sevme ve sevilme biçimlerinin üzerinde durduğu ilk romanı “Eski Dünyanın Yangını”, annelerinin küskün ve hüzünlü gölgesinde yeryüzüne kök salmaya çalışırken birbirine yaren olan iki yalnız çocuğun şarkısını okuyucusuna fısıldıyor.

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