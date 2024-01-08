Kalben ve Grogi’nin taptaze şarkıları Hep Sonradan'ın Klip Lansmanı gerçekleşti

11 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan “Hep Sonradan”ın yönetmen koltuğunda Selçuk Danyıldız ve Selçuk Uzanır oturuyor.

Geceye özel tasarlanan etkinlik alanı katılımcılara özel eğlenceler içerirken Kalben ve Grogi, mekâna lansmandan habersiz gelenlere de tatlı bir sürpriz yapmış oldular.

Hep Sonradan’ın kutlamasında Niyazi Erdoğan, Emre Erdemoğlu, Güneş Özgeç, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar sanatçıların heyecanına ortak olmak için yanlarında yer aldı.