Kalben ve Grogi’nin taptaze şarkıları Hep Sonradan'ın Klip Lansmanı gerçekleşti
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Gitarına eşlik eden eşsiz sesiyle dinleyicisini büyüleyen şarkıcı, söz yazarı ve hikâye anlatıcısı Kalben, özgün hikayelerini rap formatında anlatan yakın müzisyen dostu ve özgün rapper Grogi ile yazdıkları "Hep Sonradan"ın klip lansmanını Blok Mekan Bomonti’de gerçekleştirdi.
11 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan “Hep Sonradan”ın yönetmen koltuğunda Selçuk Danyıldız ve Selçuk Uzanır oturuyor.
Geceye özel tasarlanan etkinlik alanı katılımcılara özel eğlenceler içerirken Kalben ve Grogi, mekâna lansmandan habersiz gelenlere de tatlı bir sürpriz yapmış oldular.
Hep Sonradan’ın kutlamasında Niyazi Erdoğan, Emre Erdemoğlu, Güneş Özgeç, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar sanatçıların heyecanına ortak olmak için yanlarında yer aldı.
Kültür-sanat