Kalben ile 100.yaş coşkusu

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın da sahneye çıkıp sanatçıyı, ekibini ve katılanları kutladığı konserde izdiham yaşandı. Sadece, Yara, Kalp Hanım, Eski Dünyanın Yangını, Kasımpatılar gibi kısa zamanda klasikleşmiş şarkılarını çalıp söyleyen Kalben, Türkiye’nin tüm renk, dil, inanç, cinsiyet ve kimliklerden insanlarının bir arada yaşama özgürlüğüne vurgu yaptı. Çocuktan kadına, yurtta yaşayan öğrenciden kadro bekleyen öğretmene, toplumun tüm kesimlerini kucaklamanın önemini belirten sanatçı konser bitiminde sevenlerinden gelen hediyeleri kabul edip plaklarını ve romanlarını imzaladı.