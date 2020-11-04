KAHRAMANMARAŞ UNESCO LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Unesco Basın Lansmanı gerçekleştirildi. Tarihi Maraş Kalesi’nde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Habibe Öcal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ile basın mensupları katıldı. Program, UNESCO için hazırlanan logo gösterimi, Yitiksöz ve Evvelahir Dergileri ile 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi ile başladı.

Yazı ve Söz Şehriyiz

Kahramanmaraş’ı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Edebiyat kategorisine dahil etme amacıyla başlatılan süreç ile ilgili bilgileri paylaşan Başkan Güngör, “Maraş, sadece yakın dönem için değil, neredeyse kurulduğu günden bu yana yazı ve sözle anılagelmiş bir şehirdir. Bugün geldiğimiz noktada şehrimizin “Edebiyat Şehri” olarak anılması da doğrudan bu gelenekle, bu atmosferle ilgili bir olgudur. Maraş’ta şiir ve edebiyat, en genel manada söz, bütün gücüyle yaşamaktadır. Bu da bize benzersiz bir “miras” sağlamıştır” diye konuştu.

Dünya Edebiyat Şehri Yolculuğu Başlıyor

Hayrettin Güngör, “Bugün burada toplanma sebebimiz, “edebiyatın başkenti” olarak isimlendirdiğimiz kentimizin bu benzersiz mirasını en üst düzeyde bir uluslararası organizasyona iştirak ederek bütün bir insanlık ailesinin hizmetine açma girişimimizdir. Sözümüzün oluşturduğu mirası insanlığın büyük mirasına ekleme niyetimizdir. Şehrimizin edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesini temin etmek bir yandan sözümüzü dünyaya duyurmamızı sağlayacak, diğer yandan bu mirasın sürdürülebilir olmasını temin edecektir. Bu vesileyle başlattığımız sürecin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımıyla bizleri onurlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye Örneğiz

Gerçekleştirilen çalışmanın Kahramanmaraş ve Türkiye için büyük önem taşıdığına vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Kahramanmaraş’a baktığımız zaman hemen her alanda Türkiye’ye örnek olan bir şehir görüyoruz. Edebiyatta, şiirde, kültür ve sanatta olduğu gibi sanayi alanında da önemli bir noktada olan Kahramanmaraş’ta şimdi ise Kültürel Kalkınma Eylem Planı ile Türkiye örnek olacak bir şehirdir. Ayrıca UNESCO’ya Türkiye’den edebiyat alanında müracaat eden ilk ve tek şehir Kahramanmaraş’tır. Bu konuda şehirdeki bu potansiyeli hareketlendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz

Kahramaraş’a UNESCO Edebiyat şehri yolculuğunda başarılar dileyerek sözlerine başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Edebiyat ve sanat anlamında Yedi Güzel Adamın şehri olarak bildiğimiz Kahramanmaraş’ın UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağındaki Edebiyat Şehri olma çalışmaları sizler gibi bizleri de gururlandırmıştır. Kahramanmaraş’ın bu anlamda ülkemize bir ilki yaşatması en büyük temennimizdir. Nitekim üç kapısından ikisinden şairin çıktığı Edebiyatın ve Şiirin Başkenti Kahramanmaraş, Dünya Edebiyat Kenti olmayı çoktan hak etmiştir” diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasının ardından basın mensuplarından gelen sorular yanıtlandı.