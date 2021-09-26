Kahramanmaraş'ta yeni bulunan fil fosilleri incelemeye alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yürütülen Gavur Gölü Bataklığı Kurtarma Kazısı kapsamında ortaya çıkartılan yeni fil iskeletleri, alanında uzman ekiplerce inceleniyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yürütülen Gavur Gölü Bataklığı Kurtarma Kazısı kapsamında ortaya çıkartılan yeni fil iskeletleri, alanında uzman ekiplerce inceleniyor.
Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında, Türkoğlu Belediyesi sponsorluğu ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan'ın bilimsel danışmanlığında antropologlardan oluşan 7 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.