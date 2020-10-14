Kadir Doğulu’nun Prodüktörlüğünü Üstlendiği Serdar Coşgun’un İlk Teklisi “Hercai Gönlüm”ün Klibi Yayınlandı

Kadir Doğulu’nun prodüktörlüğünü üstlendiği, sözü Serdar Coşgun ile Erol Özdamar’a bestesi Serdar Coşgun, Erol Özdamar ile Semih Gönder’e, isimli tekli çalışmasının klibi ise Uygur Akkaya yönetmenliğinde çekildi.

“Hercai Gönlüm” isimli eseri ile aşkın özüne vurgu yapan, farklı müzik türlerini keşfetmeyi seven ve üretken bir müzisyen olan Coşgun, müziğin zamansız olduğunu her müzisyenin birer aşk elçisi olduklarını dile getiriyor. Söz ve bestelerinde Türk insanından, Türk kültüründen ve Türk müziğinden etkilenip, ilham aldığının altını çizen müzisyen, Türk müziğinin büyüsünün köklerin kombinasyonundan geldiğini ifade ediyor.

Eski Türk kültüründe en eski Türk Halk çalgısı olarak bilinen bağlama ve kopuzun batı müziği enstrümanlarıyla ahenkle dans ettiği eserde Coşgun, bize müziğin insanlığın tek ve birleştirici gücü olduğunu hatırlatırken, sesiyle de dinleyicileri yeni bir farkındalığa ulaştırıyor.