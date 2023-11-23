Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri II gösterisi seyirciyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak ve seyirciyle iletişim kurarak duyarlılığı arttırmak için gönüllü kadınlarla, tiyatro aracılığı ile bir araya gelerek, 2021 yılından bu yana Kadınlardan Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri düzenliyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yapılan etkinlikler kapsamında, 28 Kasım 2023 Salı günü 15.00’te Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, katılımcı kadınlar kendi hikâyelerini anlatacakları bir gösteri gerçekleştireceklerdir. Gösteri katılıma açık ve ücretsizdir.

Atölyelerin amacı; katılımcı kadınların yaşamlarını, yaşadıkları deneyimleri sahneye taşımak, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek, birlikte üretmek ve anlatılardan bir değer oluşturarak sahneye taşımaktır. Ortak sorunsaldan paylaşım oluşturmak ve bu paylaşımları sanatsal bir ürün aracılığıyla seyirciye sunarak bir arada güçlenerek çoğalmaktır.

Kadınlardan Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri, İBB Şehir Tiyatroları Sanatçısı ve ÇGSM Sorumlusu Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde, dramaturg Elif Solak Tokatlı, oyuncu Zuhal Güreli ve kukla ve sahne tasarımcısı Hilal Polat’ın destekleri ile gerçekleştiriliyor. Mayıs ayında ikincisi düzenlenen ve 2022 Kasım ayından itibaren yaklaşık altı ay boyunca çalışılan bu gösteri ve gösteri metninde, kadın deneyimini öne çıkaran, şiddetin aktarımında mağduriyeti değil güçlenmeyi önceleyen bir dilin oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

ÇGSM Sorumlusu: Emre Koyuncuoğlu

Gösteri Metnini Derleyen: Elif Solak Tokatlı

Yöneten: Zuhal Güreli

Kostüm Tasarımı: Hilal Polat

Anlatanlar: Hatice Seda Şenvarcı, Jale Gürsoy Sun, Nilüfer Dönmez, Öznur Turalıoğlu Seyhan, Sevil Demiral, Zeynep Gürel Pekgüç